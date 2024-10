Una pensionata è stata investita da un'auto nella via Porto Botte a Monserrato. Finita a terra, la vittima è stata soccorsa da automobilisti di passaggio con l'allarme subito lanciato al 118 e alla Polizia locale.

La donna, che è rimasta cosciente, è stata subito adagiata su una ambulanza e accompagnata in ospedale. Ha riportato diverse ferite provocate dall'urto dell'auto investitrice e dalla successiva caduta sull'asfalto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Monserrato che ha effettuato i rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Pare che l'incidente si sia verificato all'altezza delle strisce pedonali.

Un altro incidente analogo si è verificato anche a Cagliari, in via Is Mirrionis, sempre nella tarda mattinata odierna: un uomo di 41 anni è stato investito davanti al Magistero. In questo caso è stato trasportato in codice giallo al Santissima Trinità, non è in gravi condizioni.

