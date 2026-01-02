Monserrato, nasconde un’arma artigianale in casa: arrestatoTrovate anche munizioni detenute illegalmente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stato arrestato nella notte un uomo di 30 anni, residente nell’hinterland di Cagliari e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di arma clandestina.
L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Monserrato, con il supporto dei colleghi di Selargius, nel corso di un servizio di controllo del territorio.
Secondo quanto ricostruito, il 30enne è stato notato mentre transitava nel centro cittadino.
Alla vista dei militari avrebbe cercato di evitare il controllo, insospettendo la pattuglia che ha deciso di procedere con accertamenti più approfonditi.
La successiva perquisizione, estesa anche alla casa dell’uomo, ha permesso di rinvenire un’arma artigianale calibro 12, priva di matricola, accompagnata da munizionamento detenuto illegalmente. Il materiale è stato sequestrato.
Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato portato in carcere a Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline/Fr. Me.)