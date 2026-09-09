Anche quest’anno si è rinnovata la tradizionale “sveglia” dell’8 settembre, iniziativa legata ai festeggiamenti della Madonna e già proposta negli anni ‘90 dalla famiglia Pili.

All’alba gruppi di partecipanti, accompagnati dalla banda musicale, hanno attraversato le strade della città sul pullman scoperto.

«Da quando sono diventato sindaco ho deciso, nel 2016, di ripristinare questa tradizione, che ho sempre trovato molto bella sin da bambino. Abbiamo ricevuto tanti complimenti dai cittadini che l’hanno apprezzata. Siamo al decimo anno da quando abbiamo ripristinato la sveglia della Festa della Madonna», racconta il sindaco Tomaso Locci. Il ritrovo è stato fissato alle 5.30 in piazza, prima della partenza per il percorso lungo le vie di Monserrato.

Il tragitto si è concluso in piazza Serri, dove sono stati intonati alcuni canti, tra cui l’Ave Maria, l’Inno nazionale e “Fortza Paris”. «Sono due giornate intense ma piacevoli. Partecipano anche tanti giovani e gli anziani ci fermano per raccontarci i ricordi di un tempo che ancora oggi rivivono nelle strade. Ringrazio la Polizia locale e il Comandante Mauro Soru, che ci hanno accompagnato per tutto il tragitto e hanno garantito che tutto si svolgesse in totale sicurezza».



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