Un visita d'eccellenza domani mattina nella Colonia Penale di Isili. Arriverà infatti il Cardinale Bagnasco. In occasione della sua presenza nel territorio per i festeggiamenti in onore di San Salvatore a Meana Sardo, il Cardinale Angelo Bagnasco farà tappa a Isili per una visita pastorale di valore umano e sociale presso la locale Colonia Penale Agricola.

«La presenza del Cardinale Bagnasco rappresenta un momento di grande consolazione e un segnale forte per tutto il territorio», evidenzia Luca Pilia, Sindaco di Isili. «Dentro un periodo in cui la situazione carceraria italiana richiede forte attenzione, la scelta di dedicare tempo e ascolto ai detenuti della Colonia Penale di Isili sottolinea l'importanza di non dimenticare mai la dignità della persona, la funzione rieducativa della pena e il valore della solidarietà verso i più fragili».

L'iniziativa nasce dalla volontà di toccare con mano le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena e di approfondire la realtà specifica di una colonia penale agricola, modello carcerario peculiare incentrato sul lavoro all'aperto e sulla rieducazione. Al termine dell'incontro con i detenuti e con il personale della struttura, il Cardinale condividerà un momento di preghiera comune prima di proseguire con le attività previste nell'agenda della visita.

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