il rogo
09 settembre 2026 alle 18:05
Auto in fiamme nel parcheggio di Torre delle StelleIntervento dei vigili del fuoco a Cannesisa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendio nel parcheggio della spiaggia di Cannesisa, a Torre delle Stelle.
Le fiamme sono partite da un’auto in sosta intorno alla quale, fortunatamente, non erano posteggiati altri veicoli.
Il rogo ha interessato anche alcuni alberi: l’intervento dei vigili del fuoco ha arginato l’espansione alla vegetazione circostante.
© Riproduzione riservata