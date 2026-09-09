Incendio nel parcheggio della  spiaggia di Cannesisa, a Torre delle Stelle. 

Le fiamme sono partite da un’auto in sosta intorno alla quale, fortunatamente, non erano posteggiati altri veicoli. 

Il rogo ha interessato anche alcuni alberi: l’intervento dei vigili del fuoco ha arginato l’espansione alla vegetazione circostante. 

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