Musica e solidarietà al parco di Quartello a Quartu. Torna questo fine settimana la rassegna Summer is back organizzata dal centro commerciale La via del mare con il contributo del Comune.

Sabato e domenica dalle 18 alle 24 il parco si trasformerà ancora una volta in un grande spazio aperto alla città, dove musica, cultura, sport, impegno sociale, artigianato e commercio locale si incontreranno. Il filo conduttore delle due serate sarà “Rockabilly, Swing & Vintage”: un viaggio tra rock ’n’ roll, ballo, atmosfere rétro e cultura vintage, reinterpretato attraverso concerti, esibizioni e momenti di coinvolgimento del pubblico.

Tra i protagonisti musicali ci saranno The Boppin’ Kids, Patrick & The Crazy Slivers e The Dangerous 3, insieme alla Rockabilly Family e alle attività dedicate al ballo proposte dall’ASD Black Stars. Tornerà anche l’area dedicata ad artigiani, creativi, produttori e realtà indipendenti. Per le famiglie sarà disponibile un’area bambini ampliata, con animazione, giochi e gonfiabili. Sarano presenti ancheassociazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato, con attività, dimostrazioni e occasioni di incontro dedicate alla partecipazione, al benessere e alla conoscenza delle realtà attive sul territorio.

«Dopo la risposta del primo weekend» dice il presidente del CCn Luca Stocchino «vogliamo tornare al Quartello con una proposta ancora più ricca, capace di valorizzare artisti, associazioni, attività e professionisti che contribuiscono ogni giorno alla crescita della città. Summer is Back non è soltanto intrattenimento: è uno spazio condiviso nel quale realtà diverse, famiglie e cittadini possono incontrarsi e vivere insieme il Parco».

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