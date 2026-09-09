Procedono a Mandas i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Salute, intervento destinato a rafforzare e riorganizzare i servizi sanitari a disposizione della comunità. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è arrivare al trasferimento degli ambulatori entro la fine dell'anno, contestualmente allo spostamento dei medici di base negli spazi dell'attuale Poliambulatorio.

L'intervento prevede un investimento complessivo di 250mila euro e punta a migliorare l'organizzazione degli spazi e la fruibilità dei servizi sanitari per i cittadini.

«Questa mattina, unitamente alla Asl, abbiamo fatto il punto sullo stato dei lavori della nuova Casa della Salute», ha fatto sapere il sindaco Umberto Oppus. «Conclusione dei lavori prevista per novembre. Speriamo di spostare gli ambulatori entro l'anno e il contestuale trasferimento dei medici di base all'attuale Poliambulatorio».

Con il completamento dell'intervento e la successiva riorganizzazione degli ambulatori, Mandas si prepara dunque a compiere un ulteriore passo nel potenziamento dei servizi sanitari territoriali.

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