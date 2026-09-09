Chiude di nuovo il chiosco Colibrì al Poetto e questa volta per un lungo periodo. Il provvedimento della Questura è arrivato ieri: 15 giorni di chiusura «per somministrazione di alcol a minore e serata danzante» e di fatto stagione finita. Soltanto qualche settimana fa il chiosco era stato chiuso per quattro giorni per vecchie irregolarità risalenti al 2024. Ma il proprietario Stefano Versace non ci sta.

«Questa mattina» racconta «ho ricevuto la notifica di chiusura di 15 giorni. Sono profondamente deluso e amareggiato per questo ennesimo provvedimento che reputo totalmente ingiustificato».

Quest’anno «a differenza degli anni passati abbiamo drasticamente diminuito l’ organizzazione di intrattenimento e soprattutto abbiamo quasi del tutto azzerato gli eventi notturni. Questo soprattutto per via del cantiere che ci ha completamente annientati impedendo praticamente l’accesso al locale e facendo crollare il fatturato dell’80 per cento. Siamo riusciti a tenere in piedi solo la serata della domenica che non va oltre le 23,30».

Per quanto riguarda l’accusa di somministrare alcool ai minorenni, «gli alcolici li serviamo solo dopo che ci viene mostrato un documento. Se poi un maggiorenne passa il bicchiere a un minorenne in altre zone del locale o fuori non abbiamo responsabilità». 15 giorni di chiusura «più 4 ad agosto per fatti risalenti al 2024, lo riteniamo un accanimento totalmente ingiustificato. E anche la durata del provvedimento è totalmente sproporzionata, 15 giorni non me li avevano mai dati nemmeno quando c’era stato un accoltellamento tra minori».

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