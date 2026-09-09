Ancora emergenza medici di base nel Sarcidano barbagia di Seulo. A Nurri il primo di settembre è andata in pensione la dottoressa Giovanna Porcu che ha prestato il suo servizio alla gente del posto per 15 anni.

«Siamo alle prese con la sua sostituzione» ha detto il sindaco Roberto Cancedda «ma sono stato contattato subito dalla Asl che mi ha informato che ha già predisposto il bando per la sostituzione».

Sono circa mille le persone che oggi sono senza assistenza. In attesa di avere un nuovo professionista questi potranno rivolgersi alla Guardia Medica o agli altri medici di base presenti a Nurri, dottor Lobina , e Orroli.

© Riproduzione riservata