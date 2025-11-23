Le indagini
23 novembre 2025 alle 13:04
Monserrato, furto al Centro Biomedico: una denunciaSotto accusa un 46enne di Decimomannu
I carabinieri della stazione di Monserrato hanno denunciato a piede libero il presunto responsabile di un furto al Centro Biomedico: sotto accusa un 46enne di Decimomannu, accusato di furto aggravato.
Avrebbe forzato l'ingresso della sede con un piede di porco, forzando poi la cassa contanti. Si sarebbe allontanato con appena 50 euro.
