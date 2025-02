Nelle primissime ore del mattino, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Dolianova hanno arrestato a Monastir un 27enne disoccupato, residente nel Medio Campidano e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Durante normali controlli lungo la SS 131, i militari hanno notato una Fiat Panda procedere con un’andatura anomala. Insospettiti dall’atteggiamento alla guida del conducente, hanno deciso di procedere alla sua identificazione, intimandogli l’alt. In un primo momento, l’uomo ha accennato a rallentare, fingendo di assecondare il controllo, salvo poi accelerare bruscamente e tentare la fuga in direzione dello svincolo per la SP7, verso Villasor.

Ne è scaturito un inseguimento lungo una strada di penetrazione agraria, con il giovane che ha anche urtato l’auto dei carabinieri. La fuga si è conclusa poco dopo, quando uno degli pneumatici dell’auto ha ceduto con la fiat Panda che è andata a sbattere contro il veicolo dei militari.

Bloccato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un panetto e una confezione sottovuoto contenenti cocaina, per un peso complessivo di più di un chilo, oltre a 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Proseguono le indagini per accertare la provenienza della sostanza stupefacente e il possibile coinvolgimento di altri soggetti nella filiera dello spaccio.

