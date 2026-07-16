Ancora nessun accordo tra ospedale Brotzu e sindacato sui buoni pasto e il servizio mensa per gli infermieri. Si è concluso con un nulla di fatto il tentativo di conciliazione che si è svolto questa mattina all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Cagliari nell'ambito della vertenza promossa dal Nursing Up per conto di un centinaio di infermieri dell'Arnas Brotzu. Ora la questione approderà in Tribunale.

Al centro della contestazione c'è il mancato accesso al servizio mensa per il personale impegnato nei turni pomeridiani, notturni e durante i fine settimana e i festivi. Secondo il sindacato, a questi lavoratori non vengono garantiti né il servizio mensa né i buoni pasto sostitutivi, nonostante il contratto e la giurisprudenza riconoscano questo diritto per i turni superiori alle sei ore.

«È una vergogna – afferma Diego Murracino, responsabile regionale del Nursing Up Sardegna – che, nonostante una sentenza della Cassazione sancisca il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo, il Brotzu abbia rifiutato ogni accordo». «Ci chiediamo quale sia il senso di una politica aziendale che preferisce affrontare cause legali contro i propri infermieri invece di riconoscere un diritto previsto dalle norme», conclude Murracino.

(Unioneonline/v.f.)

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