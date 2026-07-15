Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi ambulatori specialistici all'interno della Casa della Salute di Mandas. A fare il punto sullo stato dell'intervento è stato il sindaco Umberto Oppus, che nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo nei locali della struttura. «Stiamo procedendo speditamente nella realizzazione dei nuovi ambulatori specialistici», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando lo stato di avanzamento delle opere.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale del centro dell'Alta Trexenta è rendere operativa la struttura nei primi mesi del prossimo anno. «Mi auguro di poter inaugurare a inizio 2027 la struttura. Prosegue il nostro impegno finalizzato al potenziamento della sanità nel territorio», ha aggiunto Oppus. L'intervento rappresenta un tassello importante per il rafforzamento dei servizi sanitari nel territorio della Trexenta e del Sarcidano, con la prospettiva di offrire ai cittadini nuovi ambulatori specialistici e un'assistenza più vicina alle esigenze della popolazione.

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