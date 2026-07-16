Scurezza
16 luglio 2026 alle 10:44
Maracalagonis, al via il servizio di salvamento a mareOperative le postazioni di Baccu Mandara e Cann’e Sisa
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Attivato il Servizio di Salvamento a Mare sul litorale del Comune di Maracalagonis.
Sono operative le postazioni di Baccu Mandara e Cann’e Sisa (Torre delle stelle).
Entrambe sono dotate di DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e saranno presidiate quotidianamente secondo il servizio previsto dalla convenzione.
Il servizio è assicurato dal Club sub Sinnai su iniziativa dell'amministrazione comunale.
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