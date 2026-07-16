Attivato il Servizio di Salvamento a Mare sul litorale del Comune di Maracalagonis.

Sono operative le postazioni di Baccu Mandara e Cann’e Sisa (Torre delle stelle).

Entrambe sono dotate di DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e saranno presidiate quotidianamente secondo il servizio previsto dalla convenzione.

Il servizio è assicurato dal Club sub Sinnai su iniziativa dell'amministrazione comunale.

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