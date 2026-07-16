Una serata spensierata tra amiche finita nel peggiore dei modi. È successo nella notte di ieri nel largo Carlo Felice, a Cagliari, dove una ragazza è stata aggredita alle spalle da un uomo che ha cercato di portarle via la borsetta. Nel tentativo di resistere è stata trascinata a terra per alcuni metri e ha battuto la testa contro un muro. A raccontare quanto accaduto è l'amica che era con lei, con un post pubblicato sui social.

Come spiega la stessa ragazza, ancora scossa dall’accaduto, le due avevano passato la serata in un locale di piazza Yenne e poco dopo mezzanotte stavano tornando verso casa. «Ho avvertito una presenza alle nostre spalle e mi sono girata d'istinto», scrive. «Ho visto un giovane aggredire la mia amica, afferrarla e trascinarla per alcuni metri nel tentativo di strapparle la borsa». La vittima, terrorizzata e presa alla sprovvista, ha iniziato a urlare e a divincolarsi. L'uomo, forse spaventato dalla reazione e dalle grida, è fuggito senza riuscire a prendere la borsa, allontanandosi verso la Rinascente. Subito dopo è partita la chiamata ai carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti. Raccolte le testimonianze, le due giovani sono state accompagnate fino all'auto e la vittima è poi andata in ospedale per gli accertamenti.

Nel suo racconto, l'amica descrive anche lo choc vissuto in quei momenti. «Sono rimasta completamente paralizzata dalla paura», scrive. E conclude con un appello: «Nessuno dovrebbe avere paura di tornare a casa dopo una serata con gli amici. In pochi secondi una serata spensierata si è trasformata in un incubo».

(Unioneonline/v.f.)

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