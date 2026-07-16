Sarà effettuata domani la perizia necroscopica sulle salme di Teresa Vacca, 82 anni e del figlio Marco Durzu, 58 anni, trovati ieri cadavere nella loro abitazione di via San Giovanni, a Maracalagonis. Sarà eseguita dal medico legale, professor Roberto Demontis, su incarico del pubblici ministero dottor Daniele Caria per chiarire le cause della morte di madre e figlio.

Come è noto nell'abitazione non è stata rilevata alcuna traccia di violenza, nessuna effrazione neppure sul portoncino di ingresso dell'abitazione. Il compito del medico legale è quello di risalire alla causa della morte di madre e figlio: lui costretto a letto da anni dopo un incidente stradale; lei pensionata.

Fra le ipotesi, un quadro di morte asfittica che potrebbe essere stata provocata da un farmaco o dal cibo ingerito da mamma e figlio. Ovviamente per il risultato degli esami istologici e tossicologici necessari per risalire alle cause esatte della morte, passeranno anche diversi giorni.

Il corpo di Teresa Vacca, 82 anni, è stato rinvenuto nell'andito di casa. A pochi metri, in una camera, il cadavere del figlio, Marco Durzu, 58 anni, disteso nel letto da dove non si poteva alzare a causa di un incidente stradale che tanti anni fa lo aveva reso tetraplegico.

La donna era in contatto continuo con i familiari residenti fuori Maracalagonis e che ieri non appena si è sparsa la notizia della tragedia si sono subito precipitati in paese. Una tragica fatalità che ha scosso il paese, stretto alla stessa famiglia, conosciuta e stimata.

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