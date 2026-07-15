No al fumo in spiaggia, tra i lettini e gli ombrelloni (e neanche in riva). Sì ad un’area fumatori attrezzata, con tanto di divanetti e mega raccoglitore di cicche. L’iniziativa – la prima sul litorale di Costa Rei (Comune di Muravera) è della Cooperativa Servizi Nautici che gestisce lo stabilimento Sa Murta.

“Negli anni – spiega Marianna Ciampa, una dei soci della cooperativa - le segnalazioni da parte di famiglie con bambini, persone allergiche o semplicemente infastidite dal fumo passivo sono diventate sempre più frequenti. A questo si aggiunge il problema dei mozziconi abbandonati sulla sabbia. Ecco che allora abbiamo pensato ad invitare i fumatori a spostarsi in un’area che abbiamo appositamente attrezzato”.

Non il divieto assoluto di fumare (sigarette elettroniche comprese), ma un invito a non farlo in spiaggia. “I divieti – aggiunge Carlo Paglietti, anche lui socio della Cooperativa e figura storica di riferimento del salvamento nel Sarrabus – non vengono mai ben digeriti. Con un invito a non fumare, o a farlo nell’area attrezzata, stiamo ottenendo tanti apprezzamenti”. L’area fumatori è a disposizioni di tutti, non solo degli ospiti dello stabilimento. “La risposta – dice ancora Paglietti - è stata sorprendentemente positiva, molto più di quanto ci aspettassimo”. L’idea è nata dopo aver visto un qualcosa di simile sulla spiaggia di Bibione, in Veneto. “Lo slogan era Respira il mare. E noi abbiamo appena posizionato i cartelli Io Respiro il Mare. Neanche una lamentela”.

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