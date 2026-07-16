Il Comune dichiara guerra agli scarichi abusivi nelle acque pubbliche superficiali. A seguito degli interventi di pulizia dei canali comunali, infatti, sono state individuate numerose condotte che riversano direttamente negli alvei, alcune delle quali, secondo l'amministrazione, risultano ancora in uso.

A destare particolare preoccupazione sono sia la costante presenza di acqua nei canali, sia i cattivi odori che interessano diverse zone del paese, elementi che fanno ritenere che almeno una parte degli scarichi convogli acque reflue.

Con un avviso firmato dalla sindaca, Marina Madddu, il Comune ricorda che lo scarico non autorizzato di reflui nelle acque superficiali costituisce un reato ambientale e annuncia una serie di interventi per contrastare il fenomeno.

«Invitiamo tutti i cittadini, in particolare i proprietari di immobili situati in prossimità di canali e corsi d'acqua, a verificare senza ritardo la regolarità dei propri impianti di scarico, sia sotto il profilo tecnico sia amministrativo, provvedendo all'eventuale regolarizzazione delle situazioni non conformi - dice la Marina Madeddu -, a partire dal 1° agosto prenderà il via una campagna di bonifica delle acque pubbliche di competenza comunale. Tutti gli scarichi individuati nei canali saranno censiti, fotografati e catalogati. In assenza delle comunicazioni previste da parte dei proprietari, il Comune procederà alla loro dismissione, rendendoli inutilizzabili, senza ulteriori avvisi».

Successivamente gli uffici comunali valuteranno l'eventuale trasmissione degli accertamenti alle autorità competenti per i provvedimenti del caso, che potrebbero comportare anche conseguenze di natura penale per i responsabili.

«Una seconda fase dell'attività riguarderà la rete comunale di raccolta delle acque meteoriche -annuncia Madeddu -, con controlli sulle caditoie stradali per individuare eventuali ulteriori scarichi abusivi e procedere con le stesse modalità già previste per quelli che immettono direttamente nelle acque superficiali».

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