I primi accertamenti sui corpi di Teresa Vacca e del figlio Marco Durzu, madre e figlio trovati senza vita nella loro abitazione di Maracalagonis, hanno portato a una prima ipotesi: dietro la morte ci sarebbe un quadro di morte asfittica per entrambi, ovvero provocata da deficit di ossigeno o da un blocco della respirazione. Un decesso che potrebbe dunque essere stato provocato dal cibo ingerito (o da un farmaco) da madre e figlio nelle ore precedenti la morte.

Sulle prime si era pensato a due malori, uno successivo all’altro. L’effettiva causa la stabilirà il medico legale Roberto Demontis attraverso la perizia necroscopica e soprattutto sugli esami tossicologici e istologici in programma fra domani e domenica all'Istituto di medicina legale del Brotzu che consentiranno a inquirenti e magistrati di seguire una pista previsa.

Nell'abitazione di Teresa Vacca – 82 anni - e del figlio Marco Durzu – 58 – non sarebbero state trovate né tracce di sangue e neppure segni di una colluttazione, così come non sarebbe stata rilevata la forzatura dell'ingresso alla casa.

Madre e figlio abitavano soli: l'uomo era da tempo allettato, lo seguiva la donna che a sua volta aveva continui contatti con un fratello.

Raffaele Serreli

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