Soddisfazione da parte dei sindaci del Distretto Sanitario Sarcidano Barbagia di Seulo Trexenta per l’incontro di questa mattina con la governatrice Alessandra Todde e i vertici della Asl. Gli amministratori hanno presentato di nuovo tutte le problematiche legate alla sanità nel territorio sia sul versante ospedaliero che quello territoriale. La politica ha confermato la volontà ad una presa in carico di quanto di critico si sta verificando nei territori con l’attivazione anche di un tavolo permanente che si occupi non solo di sanità ma anche di trasporti.

«Sono due cose», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia «che non possono essere slegate ma che devono andare di pari passo». È stato inoltre confermato il fatto che grazie ad una delibera di Giunta si provvederà alla selezione di nuovi medici (salvo la partecipazione degli stessi) per supportare , anche nelle zone interne e negli ospedali periferici, il diritto alla salute.

«Abbiamo chiesto» ha detto Eugenio Lai «che si cambi metodo anche nella comunicazione soprattutto per il pronto soccorso, non solo dunque al sindaco di Isili e non alle 9 del mattino quando tutto è già fatto». Non sono mancate richieste di chiarimenti in merito ai servizi di base e al destino della Casa di Comunità di Isili, con tanto di targa ma senza nessuno dentro. Infine i responsabili hanno parlato anche dell’attivazione di un progetto sperimentale che dovrebbe coinvolgere farmacie e prevedere la telemedicina. Tutte proposte condivise dagli amministratori che attendono che tutto questo passi dalle parole ai fatti.

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