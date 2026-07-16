Il contributo è destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni. Un voucher (fino a un massimo di 150 euro) da utilizzare per abbattere i costi di frequenza di attività ricreative e sportive nel periodo estivo. L’obiettivo è favorire la l’attività fisica e promuovere i valori dello sport e l’inclusione sociale.

Le domande vanno presentate a mano o tramite mail o pec all’ufficio protocollo del Comune entro il 7 settembre allegando le ricevute di pagamento.

In caso di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà necessario presentare un’istanza per ciascun minore.

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