Maxi rissa tra 40 ospiti, alta tensione nel centro d’accoglienza di MonastirSedie, bottiglie e infissi usati come armi. Sul posto 13 pattuglie di carabinieri e polizia
Maxi rissa all’interno del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, dove giovedì notte tra le trenta e le quaranta persone (tra nordafricani, afghani e pachistani) si sono affrontate in un combattimento senza esclusione di colpi: a mani nude, ma anche con pezzi di legno staccati dagli infissi, sedie e tavoli usati come oggetti contundenti, bottiglie spaccate.
Per riportare la calma è stato necessario l’intervento di uno spiegamento imponente di forze dell’ordine: tredici le pattuglie di carabinieri e polizia intervenute.
Il bilancio è di cinque giovani algerini feriti trasportati in codice giallo al Brotzu per ferite lacero-contuse, più un sesto medicato sul posto: nessuno è considerato grave.
Ylenia Mascia