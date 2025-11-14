L’autunno al Centro Culturale EXO’ di Poggio dei Pini ha preso il via l’8 novembre con Sa bendidora de arrobà di Carmen Salis e Ivan Murgana, un romanzo che intreccia memoria, identità e sguardi femminili, accompagnato dalle musiche di Renato Floris e dal dialogo con Barbara Cabras. Un viaggio nella Sardegna di ieri e di oggi, tra stoffe che custodiscono storie di donne forti e resistenti.

La rassegna prosegue venerdì 14 novembre con Lettere di un bruco a una farfalla, di Fleanna Lai, relatrice Daniela Porqueddu, con musiche sempre di Renato Floris. Sarà un incontro poetico delicato e intimo, in cui il bruco e la farfalla dialogano poeticamente come due anime in trasformazione, tra crescita, metamorfosi e ricerca di sé.

L’appuntamento è alle 18:00 presso il Centro Culturale EXO’, Piazza Maria Carta, Poggio dei Pini, Capoterra.

Un’occasione per immergersi nella forza delle parole e nella bellezza della narrazione, tra racconto, poesia e musica.

