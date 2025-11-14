Dopo tre anni di vessazioni ha denunciato il marito violento. E ieri a Uta i carabinieri della locale stazione si sono presentati alla porta di un 37enne per arrestarlo e portarlo in carcere.

Un mese fa la vittima, 36 anni, ha denunciato le ripetute vessazioni subite a partire dal 2022. Offese, minacce di morte e aggressioni fisiche. Immediatamente è stata attivata la procedura prevista dal codice rosso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini.

Gli accertamenti hanno consentito di raccogliere pesanti indizi nei confronti dell’uomo, che hanno portato il gip del Tribunale di Cagliari ad emettere la misura cautelare. L’uomo, espletate in caserma le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Uta.

