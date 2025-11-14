Assemini, la carcassa di un fenicottero abbandonata nel pratoNonostante diverse segnalazioni, l’animale (specie protetta) non è ancora stato rimosso
Ad Assemini la carcassa di un fenicottero, specie protetta, si trova da giorni in un prato molto frequentato dai cittadini che portano a spasso i cani.
Nonostante diverse segnalazioni, l’animale non è ancora stato rimosso e il deterioramento del corpo, accompagnato da un odore sempre più intenso, sta suscitando crescente malcontento.
I residenti esprimono preoccupazione per l’igiene, il decoro dell’area e i possibili rischi sanitari legati alla presenza di insetti o altri animali.
La situazione evidenzia la necessità di interventi più tempestivi in caso di fauna selvatica protetta ritrovata senza vita in zone pubbliche.