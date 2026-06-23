Mattinata di incendi a Quartucciu dove due diversi roghi sono divampati in via Monte Spada e in via Salvo D'Acquisto a pochi passi dal confine con Quartu. In via Montespada sono andati in cenere due ettari di sterpaglie e le fiamme hanno divorato anche un'auto un sosta. Sul posto sono intervenute le squadre di protezione civile dei Nos e della Paff che hanno spento il rogo prima che avesse conseguenze ancora più gravi.

In via Salvo D'Acquisto fiamme a bordo strada lungo il canneto e soltanto le bonifiche portate avanti dal Comune nel rio Is Cungiaus hanno evitato che la situazione diventasse ben più grave. L'immediato intervento dei Nos ha contenuto l'incendio che ha minacciato le auto parcheggiate. Il fumo era visibile da Quartu e all'inizio si erano temute conseguenze ben peggiori.

Purtroppo le sterpaglie continuano a costituire una miccia pronta a esplodere e sono ancora tantissimi in tutto l'hinterland i terreni che non sono stati bonificati. L'allerta resta altissima anche a Quartu dove a fare paura è soprattutto il rio Is Cungiaus, che taglia in due viale Marconi dove la vegetazione e le canne crescono altissime. E se qualche privato ha rispettato l'ordinanza che imponeva le pulizie dei terreni entro il 2 giugno, altri invece devono ancora provvedere alle bonifiche.

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