Entra nel vivo a Sarroch la diciannovesima edizione di Mare e Miniere, la rassegna che celebra la musica di tradizione orale e la cultura popolare attraverso incontri, presentazioni e concerti. Per tre serate consecutive, Villa Siotto sarà il cuore della manifestazione, ospitando artisti, musicisti e autori provenienti da diverse realtà del panorama musicale e culturale.

Il programma ha preso il via ieri con la presentazione del libro Gherras di Giuseppe Pepe Coròngiu, e l’esibizione di Instabasua, formazione dedicata alla musica popolare dell'Appennino composta da Stefano Valla, al piffero, e Daniele Scurati, alla fisarmonica.

La rassegna proseguirà oggi con un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla memoria della tradizione musicale sarda. Alle 21:30 sarà presentato Il canto di una vita, volume curato da Bustianu Pilosu che ripercorre il percorso umano e artistico di Daniele Cossellu, storico componente dei Tenores Remunnu 'e Locu di Bitti. Alle 22:15 spazio alla musica con Truvatura, progetto guidato da Luisa Briguglio, accompagnata da Fabrizio Lai alla chitarra, Matteo Nocera alle percussioni e France Duclairoir al contrabbasso.

La chiusura della manifestazione è prevista per domani , quando alle 21:30 andrà in scena Sighida, spettacolo che riunirà alcuni tra i più apprezzati interpreti della musica tradizionale e contemporanea: Mauro Palmas, Giacomo Vardeu, Marcello Peghin, Marco Argiolas, Silvano Lobina, Alessandro Foresti, Andrea Ruggeri e il Cuncordu e Tenore de Orosei.

Con un programma che intreccia letteratura, ricerca, musica popolare e sperimentazione, Mare e Miniere conferma la propria vocazione a valorizzare il patrimonio culturale della Sardegna e a creare occasioni di incontro tra tradizioni locali e linguaggi musicali provenienti da altri territori.

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