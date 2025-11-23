Maracalagonis, ubriaco alla guida: patente ritirata a un 24enneL’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico più di tre volte superiore al limite consentito
Fermato alla guida dell’auto a Maracalagonis durante un normale controllo, è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico più di tre volte superiore al limite consentito per legge.
Protagonista un operaio 24enne del posto, che era alla guida dell’auto del padre.
La patente è stata immediatamente ritirata, il giovane denunciato per guida in stato di ebbrezza.
I carabinieri della Compagnia di Quartu hanno affidato il veicolo al legittimo proprietario.
(Unioneonline)