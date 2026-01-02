Maracalagonis, pubblicata la graduatoria provvisoria dei contributi per lo sportIntanto procedono i lavori sono di realizzazione delle nuove strutture per l’attività agonistica
Va avanti l’iter burocratico per l’assegnazione dei contributi ordinari per lo sport.
Il Comune di Maracalagonis ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle società e dei soggetti beneficiari. Resterà in pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente per 15 giorni. Tutti potranno consultarla e presentare eventuali osservazioni o opposizioni, da trasmettere entro il prossimo 14 gennaio al Protocollo Generale del Comune di Maracalagonis.
Una boccata d’ossigeno per le numerose società che fanno attività sportiva ordinaria in paese dove, come è noto, sono in fase di avanzata realizzazione nuove strutture per l’attività agonistica: la sistemazione della palestra, la costruzione della piscina e della foresteria con fondi Pnrr di oltre quattro milioni.