Va avanti l’iter burocratico per l’assegnazione dei contributi ordinari per lo sport.

Il Comune di Maracalagonis ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle società e dei soggetti beneficiari. Resterà in pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente per 15 giorni. Tutti potranno consultarla e presentare eventuali osservazioni o opposizioni, da trasmettere entro il prossimo 14 gennaio al Protocollo Generale del Comune di Maracalagonis.

Una boccata d’ossigeno per le numerose società che fanno attività sportiva ordinaria in paese dove, come è noto, sono in fase di avanzata realizzazione nuove strutture per l’attività agonistica: la sistemazione della palestra, la costruzione della piscina e della foresteria con fondi Pnrr di oltre quattro milioni.

