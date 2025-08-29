Sono in fase di sistemazione i lavori al Palazzetto dello sport di Maracalagonis finanziati col Pnrr per il rifacimento del parquet, dell’impianto di illuminazione al led, di parte degli infissi e del restauro di alcune parti della struttura. L’impianto attualmente è in concessione alla società di Badminton e alla Federazione regionale della stessa disciplina.

Col Palazzetto chiuso per lavori, il camp estivo di questa disciplina è stato effettuato in una palestra in paese. I campionati di Serie A e B di badminton dovrebbero iniziare a fine gennaio. In caso di necessità, le squadre di Maracalagonis potrebbero iniziare la stagione in trasferta.

Ma lo spostamento non potrebbe essere necessario, se il cantiere al Palazzetto dovesse davvero essere ultimato in anticipo.

