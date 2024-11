Parte il nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani a Maracalagonis dopo l'appalto vinto dalla società Gesenu, che gestirà la raccolta della nettezza urbana in paese nelle località e nei villaggi Monte Nieddu Su Reu e Il villaggio delle Rose. Le caratteristiche del servizio sono state illustrate nelle frazioni nelle localita turistiche in varie assemblee aperte a tutti i cittadini. La Gesenu subentra alla "Formula ambiente" che ha gestito il servizio per una decina d'anni. L'appalto è stato vinto con un’offerta annua di 1 milione 200.000 euro, più le piu spese di smaltimento.

«Inizialmente», dice la sindaca Francesca Fadda, «il servizio sarà assicurato secondo le attuali modalità, comunque garantendo la raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, il trasporto e il conferimento all’impianto di smaltimento, la raccolta dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi, del vetro, della carta, della plastica, dell’alluminio, delle pile e dei farmaci, lo spezzamento stradale, la gestione dei cestini stradali e la pulizia dei mercati, delle strade, delle caditoie e dei tombini stradali. Inoltre le numerose migliorie apportate al bando proposto e ulteriori migliorie presentate dalla società Gesenu in sede di offerte di gara».

Il nuovo servizio prevede anche la bonifica dei tratti limitrofi al percorso delle strade interessare del servizio. In questo stesso periodo sarà realizzata un campagna preventiva di informazione, sarà istituito un numero verde a disposizione dei cittadini che vorranno chiedere informazioni o chiarimenti sullo modalità e i tempi di svolgimento della raccolta differenziata. «Il concessionario», ha spiegato il tecnico del Comune Mauro Etzi, «dovrà assicurare campagne di informazione e sensibilizzazione per l’intero periodo dell’esecuzione dei servizi e, entro il mese di dicembre di ogni anno, consegnare a tutti gli utenti un calendario annuo sull’esecuzione dei servizi. Un’altra novità è legata al servizio di vigilanza e controllo che sarà assicurato dal Comune, attraverso il tecnico accertatore che sono stabilito una dettagliata tabella con le sanzioni previste per ogni tipo di inadempienza da parte del gestore».

Il servizio sarà assicurato con gli addetti fino a oggi impiegati dalla societa in scadenza. Saranno utilizzati, tra gli altri, nuovi compattatori, spazzatrici, autocarri e mezzi vari. Inoltre saranno sistemati ulteriori cestini maggiormente nei periodi estivi nelle zone costiere.

