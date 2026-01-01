Maracalagonis, nascondeva in auto una mazza da baseball in ferro: giovane denunciatoLa scoperta dei carabinieri
A Maracalagonis i Carabinieri della Stazione, nel corso dei controlli stradali unitamente al personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Quartu, hanno denunciato a piede libero un giovane con l'accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
Fermato ad un posto di blocco, il ragazzo è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in materiale metallico della lunghezza di 60 centimetri che teneva occultata sotto il sedile della propria autovettura non fornendo convincenti spiegazioni circa il possesso.
Lo strumento è stato sottoposto a sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria.