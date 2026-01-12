Lo aveva già detto in Consiglio comunale dopo la crisi in Municipio nell'aprile scorso. Passato in minoranza Antonio Melis, vice sindaco e assessore all'Urbanistica, era stato chiaro: «Sto già lavorando con amici per la presentazione di una lista civica comunale che mi vedrà esposto in prima persona come candidato sindaco».

E oggi Melis ha confermato questa sua decisione. Sarà candidato a sindaco in una lista da ufficializzare in vista delle prossime elezioni comunali di Maracalagonis che dovrebbero tenersi fra maggio e giugno prossimi.

Melis sarà insomma uno degli sfidanti nelle prossime elezioni della sindaca Francesca Fadda che, proprio oggi, ha annunciato la sua ricandidatura alla massima carica per il prossimi cinque anni.

Presto Melis farà conoscere alleanze e programmi. Ci sarà anche un terza lista? Al momento non se ne parla, ma tutto è ancora possibile.

