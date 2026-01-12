Francesca Fadda ha annunciato la sua ricandidatura a sindaca di Maracalagonis per i prossimi cinque anni: «È giunto il momento, dopo aver sentito i miei collaboratori, parenti, amici e conoscenti, di annunciare la mia candidatura per un nuovo mandato come Sindaca di Maracalagonis assieme alla lista Vivere Maracalagonis 2026/2031».

«Negli ultimi 5 anni - scrive la sindaca sul suo sito - abbiamo lavorato insieme per costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Abbiamo raggiunto importanti traguardi di sviluppo, valorizzazione del nostro patrimonio culturale e la promozione del turismo con momenti anche di svago quali feste e sagre di ogni genere; abbiamo pensato alla prevenzione della salute, abbiamo creato opere e infrastrutture importanti che presto saranno al vostro servizio».

«Ma soprattutto – aggiunge Fadda – tutto quello che abbiamo portato avanti, del nostro programma elettorale da oggi ve lo racconteremo dall’inizio alla fine, quotidianamente come ho sempre fatto nell’arco dei 5 anni, spiegandovi l’iter e i tempi burocratici che abbiamo dovuto seguire e subire, motivo anche di rallentamenti che certamente non avremmo voluto».

Fadda sottolinea che per il paese c’è ancora molto da fare, «trovando finanziamenti, programmando e lavorando come dimostreremmo in questa pagina nei prossimi giorni e mesi a seguire».

Poi l’impegno per il prossimo mandato: «La parola d’ordine sarà continuità: proseguiremo i progetti con i già avviati e porteremo a termine quelli in corso presenti nel nostro programma elettorale e i nuovi pensati per Maracalagonis. Introdurremo nuove idee e soluzioni per affrontare le sfide del futuro. Lavoreremo ancora più strettamente con la comunità per ascoltare le vostre esigenze e realizzare i vostri consigli come abbiamo sempre fatto».

Sulla volontà di governare per altri cinque anni, la sindaca spiega: «Possiamo fare di più per Maracalagonis, ma serve continuità per poter terminare opere in corso, programmi e progetti, perché sembra facile avere a che fare con la pubblica amministrazione per chi non ci ha mai avuto a che fare, sembra facile a parole ma nella realtà è molto più complesso. Serve esperienza, serve conoscenza e serve continuità per poter portare avanti i progetti e realizzare i sogni della nostra comunità. Ecco perché sono qui e ci sono sempre tra alti e bassi ma sempre a disposizione. Per lavorare ancora più duramente per Maracalagonis, per terminare le opere in corso e per realizzare nuovi progetti. E lo farò, se vorrete, con la vostra collaborazione e il vostro sostegno».

