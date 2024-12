Ricoverata in ospedale in attesa del parto, Francesca Fadda continua a fare la sindaca, collegandosi col Comune dall'ospedale dove è ricoverata.

La prima cittadina l'altro giorno ha presieduto dal Policlinico di Monserrato una riunione di Giunta: dall'altra parte, la segretaria comunale e gli assessori.

Mercoledì, salvo imprevisti, farà altrettanto per presiedere una riunione di Consiglio comunale che prevede la discussione di tre punti all'ordine del giorno.

«Farò la sindaca a tempo pieno anche dall’ospedale quando sarò ricoverata per partorire il mio terzo figlio», aveva detto alcune settimane fa. E così sta facendo. «Voglio ringraziare pubblicamente tutti i miei familiari, amici, colleghi di lavoro e tutti quei cittadini che in questi giorni mi hanno dimostrato vicinanza affetto e stima, preoccupandosi per la mia assenza dal Municipio o dai cantieri aperti in paese. Come sindaca rivolgo un sincero ringraziamento all’ospedale in cui sono ricoverata e al mio professore di fiducia Bruno Piras per le preziose cure che mi riserva in questa circostanza. Ringrazio – conclude Fadda - tutto il reparto di Ostetricia e ginecologia che mi assiste, permettendomi anche di lavorare in smart working con la mia attività di sindaca».

© Riproduzione riservata