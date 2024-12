Mercoledì alle 18,30 si riunisce il Consiglio comunale di Maracalagonis. I lavori saranno diretti dalla presidente dell'assemblea Elisabetta Melis.

Si parlerà del Progetto relativo al Piano di utilizzo dei litorali. Adozione delle "Linee guida per la predisposizione del PUL con finalità turistico ricreativa".

Al secondo punto è previsto l'esame della variante non sostanziale al Piano per gli Insediamenti Produttivi in zona D2 .

© Riproduzione riservata