Grande l’attesa dei turisti e villeggianti che stasera potranno gustare i vini della cantina di Quartu con sede a Maracalagonis. E con i vini si potranno assaggiare i prodotti tipici del territorio. Il tutto, nell’ambito di “Calici a Torre delle Stelle”. Un appuntamento della Pro Loco di Maracalagonis per “Mara e mare” che il Comune organizza con le associazioni locali.

I vini di questa storica cantina sono conosciutissimi: come quelli delle Tenute Sant’Elena e il cannonau riserva, con medaglia d'argento e oro conquistate al concorso mondiale “Grenache du monde” in Inghilterra e negli Stati uniti. Dopo l'assaggio dei vini, è previsto anche l'assaggio dei prodotti tipici e, per concludere, uno spettacolo musicale.

«La Pro Loco – dice il presidente Alfredo Ercole Corona – è impegnata anche nella valorizzazione dei prodotti locali: una occasione straordinaria quella di oggi in una località da favola come quella di Torre delle Stelle, con tantissimi turisti e villeggianti: un impegno quello di stasera che portiamo avanti con la cantina che fa parte della nostra storia e col Comune». Il presidente dell'enopolio, Giuseppe Farci: «La nostra partecipazione a Calici a Torre delle Stelle è una costante: abbiamo subito sposato questo appuntamento che viene proposto a contatto di una natura straordinaria come questa di Torre delle Stelle».

