Maracalagonis prepara la grande sagra di metà settembre in programma il 16 e il 17 con l'esposizione dei prodotti tipici e genuini dell'agricoltura, dibattiti ma anche spettacoli in piazza e in strada che dovrebbero calamitare il solito interesse del pubblico delle grandi occasioni.

Prevista la visita di migliaia di persone. Previsti gli stand in piazza della chiesa e in via Cagliari.

Produttori, commercianti e artigiani sono già mobilitati con la Pro Loco che organizza questo appuntamento. Una sagra, quella del pomodoro e del pane, che ha sempre riscosso un grosso successo. Due prodotti tipici dal gusto straordinario capaci di soddisfare i palati più fini. Con i pomodori appena raccolti in campagna e col pane fatto in casa da mani abilissime. Come quelle delle nonne del paese.

© Riproduzione riservata