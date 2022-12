Le launeddas lo hanno accompagnato per diversi minuti di fronte alla chiesa parrocchiale di Maracalagonis dove poco prima era stata celebrata la messa funebre.

I suonatori dell'antico strumento erano tutti amici di Vincenzo Atzeri, scomparso ieri mattina dopo una vita dedicata al folclore, al turismo, alle tradizioni popolari. Hanno atteso la bara, rendendosi protagonisti di uno straordinario concerto.

Ad ascoltare, la moglie Ninetta, i figli Peppino e Carlo.

Ma si sono fermati tutti nella piazza per la magia di quel suono che ha sempre accompagnato la vita di Vincenzo Atzeri.

Tanta la commozione, anche durante la messa celebrata dal parroco don Elvio Puddu che ha definito Vincenzo Atzeri «un gigante che ha contribuito a far conoscere le tradizioni della Sardegna e di Maracalagonis nel mondo».

Il suo gruppo folk per quasi mezzo secolo si è esibito in Australia, negli Stati Uniti, in Messico, in diverse parti d'Europa proponendo canti e costumi di straordinaria bellezza.

