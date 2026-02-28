Sono stati ultimati a Senorbì gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, realizzati in virtù del contratto siglato nei mesi scorsi tra il Comune di Senorbì e Hera Luce. Un progetto di ampio respiro che ha consentito di sostituire oltre 1500 punti luce obsoleti con nuovi apparecchi a led di ultima generazione, capaci di garantire un risparmio energetico fino all’80 per cento e di assicurare una luce più uniforme ed efficiente in tutto il centro abitato, migliorando sensibilmente la visibilità e la sicurezza urbana nelle ore serali e notturne.

L’intervento ha interessato anche circa quattro chilometri di linee elettriche, completamente riqualificate per aumentarne l’affidabilità e ridurre le dispersioni, e ha previsto la sostituzione di 23 quadri elettrici oltre all’installazione di 26 sistemi di telecontrollo, fondamentali per monitorare in tempo reale la rete e intervenire con rapidità in caso di anomalie o malfunzionamenti. Particolare attenzione è stata riservata anche all’illuminazione delle chiese di Santa Barbara e Santa Mariedda, del monumento ai Caduti e di Piazza Italia, oggi valorizzati da una luce più moderna e sostenibile.

Un intervento che rappresenta un’applicazione concreta dei principi dell’economia circolare e un contributo significativo agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con benefici ambientali ed economici per l’intera comunità. È inoltre attivo il numero verde 800498616, a disposizione dei cittadini per segnalare direttamente eventuali guasti o disservizi e ricevere assistenza in tempi rapidi.

© Riproduzione riservata