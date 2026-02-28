Indagini serrate anche nella notte per far luce sul danneggiamento del distributore di sigarette al bar tabacchi tra la via Vittorio Emanuele e la piazza Brigata Sassari: un ordigno è esploso nella notte tra giovedì e venerdì.

Sarebbero scattate all'alba anche alcune perquisizioni domiciliari, probabilmente alla ricerca di elementi utili che potrebbero anche far chiarezza sul confezionamento della bomba carta utilizzata per compiere l'attentato che ha provocato anche danni all'ingresso del locale e su alcune auto in sosta nelle vicinanze.

Grande la mobilitazione della polizia con le indagini coordinate dal commissariato cittadino. Gli inquirenti hanno convocato e interrogato anche alcune persone, così come si continua l'esame sulle immagini delle telecamere piazzate nella vicinanza dell'esercizio commerciale preso di mira per motivazione ancora tutte da chiarire.

Stanotte si è parlato anche di un fermo, con la voce puntualmente smentita dagli stessi inquirenti. Le indagini sono seguite con attenzione dalla Procura della Repubblica di Cagliari.

