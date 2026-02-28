Via libera dal Consiglio comunale al nuovo regolamento comunale per il servizio taxi e di noleggio con conducente. Il provvedimento disciplina in modo organico i servizi pubblici non di linea operanti nel territorio di Capoterra, aggiornando il quadro normativo locale alle disposizioni vigenti in materia. Il regolamento definisce criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, gli obblighi a carico dei conducenti, le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli standard qualitativi richiesti agli operatori, con l’obiettivo di garantire efficienza, trasparenza e tutela dell’utenza.

Nel nuovo regolamento, particolare attenzione è riservata alla corretta gestione delle licenze, al rispetto delle tariffe e alla regolarità amministrativa delle attività. Il documento è consultabile nella segreteria del Comune e negli uffici del Suape: eventuali osservazioni possono essere presentate entro il 21 aprile all’ufficio protocollo.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale conferma l’impegno volto a regolamentare il settore del trasporto pubblico locale in un’ottica di modernizzazione e qualità del servizio.

