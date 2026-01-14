Non è la prima volta che maltempo e temporali provocano disagi di una certa gravità in Trexenta. Nei giorni scorsi, dopo il violento acquazzone del fine settimana, in zona sono stati i residenti di Mandas quelli maggiormente colpiti soprattutto a causa dell’interruzione elettrica che ha creato notevoli disagi nelle case e nelle aziende.

Ci sono volute circa sessanta ore di interventi da parte dei tecnici Enel per riportare la situazione alla normalità. «Ieri notte - dice il sindaco Umberto Oppus - i tecnici Enel hanno sistemato l’ultimo guasto dei tanti segnalati e grazie a questo risolutivo intervento è stato possibile ripristinare l’energia elettrica nelle quattro utenze ancora rimaste senza corrente elettrica, permettendo così a tre aziende agricole e a una famiglia di riprendere le loro normali attività».

Qualche ora prima si era concluso positivamente l’intervento di ripristino della corrente elettrica che interessava altre cinque utenze, tra le quali una riferita a un'importante azienda con centinaia di capi ovini. «Sono state quasi sessanta ore di interventi, telefonate e solleciti ai vertici Enel e alla Prefettura, che ringrazio per il prezioso supporto», conclude il primo cittadino. La speranza è che situazioni di questo tipo non si ripetano a ogni temporale.

