Ha compiuto la bellezza di 102 anni Lidia Tocco, nata a Nurri il 10 gennaio 1924 da Battista Tocco e Maria Pisano. Nel 1947 ha sposato il ferroviere Antonio Caocci, dalla loro unione sono arrivati quattro figli: Ebio nato a Nurri, Mariuccia a Nurallao, Rossana e Marco, nati entrambi a Mandas.

La famiglia è arrivata nel paese del Ducato il 16 giugno 1955: nel primo periodo i coniugi Caocci hanno vissuto nella casa delle Ferrovie all’interno della stazione, poi hanno acquistato casa in via Amsicora.

«Ho avuto il piacere di fare gli auguri alla nostra capo-centenaria e con lei alla figlia Rossana, al genero Marcello e al nipote Filippo che dopo l’imminente laurea in Medicina speriamo scelga di esercitare la professione proprio a Mandas», ha detto il sindaco Umberto Oppus.

È un altro record di longevità per Mandas che, tra pochi mesi, si augura di celebrare il compleanno numero 101 di zia Angelina Deidda.

«Un altro importante traguardo che porterà il nostro paese nell’élite dei centri con più centenari», conclude il primo cittadino. A Senorbì invece nei giorni scorsi si è tenuta la festa per i 101 anni di Concetta Cossu, la donna più anziana del centro della Trexenta. Nata il 6 gennaio 1925 nella vicina Gesico, nel 1960 si trasferisce con il marito Dante Collu e con la famiglia. Gode di buona salute, circondata dall'affetto dei figli e dei familiari.

