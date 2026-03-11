Il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, ha diffuso un avviso urgente ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali. La misura segue le segnalazioni del Corpo Forestale, che ha evidenziato criticità ambientali e rischi legati alla vegetazione incolta.

I cittadini interessati hanno trenta giorni, a partire dal 9 aprile, per potare siepi, rami e arbusti che riducano la visibilità, ostacolino la circolazione o coprano la segnaletica stradale. Alberi e rami non devono impedire il passaggio dei mezzi di servizio. In caso di mancato intervento, il Comune procederà direttamente e addebiterà le spese ai proprietari, applicando sanzioni da 173 a 679 euro.

L’avviso ricorda inoltre che eventuali danni o incidenti causati dalla vegetazione ricadono esclusivamente sulla responsabilità del proprietario. I responsabili dell'Ufficio Tecnico e gli agenti della Polizia Municipale effettueranno controlli sul territorio e segnaleranno eventuali inadempienze. L’obiettivo è garantire sicurezza stradale, tutela ambientale e prevenzione incendi. «Invitiamo per questo tutti i cittadini a collaborare per un territorio più sicuro e ordinato», sottolinea il primo cittadino.

© Riproduzione riservata