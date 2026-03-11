Cagliari, schianto in viale Bonaria: moto sul selciato, auto in fugaPer il centauro il trasferimento in ospedale in codice giallo, è caccia al pirata della strada
Incidente con un ferito per fortuna non grave e con un'auto in fuga.
È avvenuto attorno alle 12,30 nella rotatoria tra viale Cimitero e viale Bonaria a Cagliari.
Un'auto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe provocato la caduta di una moto. La vettura ha poi proseguito la sua corsa.
Il conducente del ciclomotore è stato poi soccorso dal personale del 118 e accompagnato, con assegnato un codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità.
Sul posto gli agenti della Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto e per risalire all'auto in fuga e al suo conducente.