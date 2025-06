C’era il pubblico delle grandi occasioni a Mandas, nella sala della biblioteca dell’ex convento francescano, ad assistere e partecipare all’incontro medico scientifico “Sclerosi multipla - Nuove sfide, nuovi strumenti” promosso dalle Acli di Mandas in collaborazione con il Comune, la Biblioteca comunale, le Acli della Sardegna, le Acli provinciali di Cagliari, il Coordinamento donne Acli Cagliari.

Dopo i saluti istituzionali gli esperti hanno illustrato le novità in campo terapeutico e hanno tenuto una lunga e precisa disamina sulle sfide della gestione della sclerosi multipla che sono molteplici e comprendono la gestione dei sintomi, il mantenimento della qualità della vita, l’adattamento ai cambiamenti e la ricerca di sostegno sociale. Sono intervenuti Eleonora Cocco (professoressa ordinaria di neurologia presso l’Università di Cagliari, direttrice del Centro sclerosi multipla, direttrice della Scuola di specializzazione di neurologia), Tomaso Cocco (direttore della struttura semplice dipartimentale terapia del dolore Asl) e in qualità di moderatore il professore ordinario Gabriele Finco (direttore della Scuola di specializzazione in anestesiologia, terapia intensiva e terapia del dolore, direttore dell’unità operativa complessa di anestesia e terapia intensiva dell’azienda ospedaliera universitaria di Cagliari).

Il paese dell’alta Trexenta ancora una volta è stato protagonista di un’iniziativa di carattere medico-divulgativo, in particolare grazie all’impegno delle Acli della presidente Rosy Dessì sempre in prima linea nella promozione e organizzazione di appuntamenti di questo tipo. «La serata dedicata alla sclerosi multipla, con illustri relatori, non ha rappresentato solo un momento di formazione e informazione - ha detto il sindaco Umberto Oppus - ma va considerata come una fondamentale opportunità per conoscere e capire l'importanza della prevenzione, della capacità di capire e conoscere i percorsi delle malattie».

© Riproduzione riservata