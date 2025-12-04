Il Consiglio comunale di Mandas ha approvato all’unanimità la surroga del consigliere comunale Ignazio Pisano con il consigliere Nando Orrù, già assessore tecnico nella Giunta del paese dell’alta Trexenta. Surroga necessaria per la dipartita di Ignazio Pisano, avvenuta il mese scorso all’età di 73 anni.

Nando Orrù, già assessore all’Agricoltura, ricoprirà ora anche l’incarico di consigliere comunale. «Dopo la surroga e l’ingresso nell’assemblea consiliare di Nando, in Aula abbiamo celebrato la commemorazione pubblica di Ignazio, persona straordinaria, grande amico e indimenticabile compagno di viaggio. Un grazie di cuore per gli interventi toccanti di Umberto Deidda, Lucio Pistis, Nando Orrù, Giulia Argiolas, Walter Uccheddu, Pietro Scioni e Giovanni Gessa», ha detto il sindaco Umberto Oppus, annunciando «un’altra importante iniziativa che terremo a breve per ricordare e omaggiare Ignazio Pisano».

Il neo consigliere Orrù ha incassato gli auguri di buon lavoro da parte del primo cittadino, dei vecchi e dei nuovi compagni di Giunta e di Consiglio.

