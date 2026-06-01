Nuova opportunità per l’agricoltura del territorio a Mandas, dove è stato inaugurato l’allevamento elicicolo "La Chiocciola Ducale", prima tappa di un progetto dedicato alla diversificazione delle aziende agricole locali. L’iniziativa, promossa dalla famiglia Sarigu-Scotto, punta a coniugare innovazione e valorizzazione delle produzioni del territorio dell'alta Trexenta. «Siamo orgogliosi di vedere nascere attività che investono sul futuro dell’agricoltura e sulla capacità delle nostre imprese di innovare senza perdere il legame con le tradizioni locali», ha dichiarato il sindaco Umberto Oppus. «L’allevamento rappresenta un esempio concreto di come la diversificazione possa creare nuove opportunità economiche e occupazionali per il nostro territorio, creando inoltre sinergie con realtà già consolidate come la Cantina Tenute Deidda». Durante l’inaugurazione sono stati sottolineati l’alto livello dell’allestimento e la scelta di integrare la produzione elicicola con le eccellenze locali. Un progetto che conferma il dinamismo del comparto agricolo mandese e la volontà di guardare a nuove prospettive di crescita.

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