Niente fumo e tolleranza zero contro l’abbandono dei mozziconi sulle spiagge di Domus de Maria. Con l’avvio della stagione balneare, il Comune ha emanato un’ordinanza che introduce il divieto di fumo e di dispersione nell’ambiente dei mozziconi su tutti gli arenili comunali. Il provvedimento entrerà in vigore oggi e resterà valido fino al 31 ottobre. L’obiettivo è quello di tutelare l’ambiente costiero, preservare il decoro delle spiagge e garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici da parte di residenti e visitatori. L’amministrazione comunale ricorda inoltre che sul demanio marittimo restano in vigore le disposizioni contenute nell’ordinanza balneare della Regione, che disciplina l’utilizzo delle aree costiere durante la stagione estiva. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative dai 100 ai 500 euro, come stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Un richiamo al rispetto delle regole e alla tutela di un patrimonio naturale che rappresenta una delle principali risorse del territorio

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